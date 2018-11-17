Чемпіон світу Уайлдер прокоментував перехід Усика в супертяжі

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Чемпіон світу WBC у суперважкій ваговій категорії із США Деонтей Уайлдер дав коментар з приводу наміру абсолютного чемпіона світу у крузервейті Олександра Усика підвищитися у ваговій категорії, інформує УНН із посиланням на CBS.

“Якби Усик був кмітливим, він залишився б у нинішній вазі. Коли ти починаєш набирати кілограми, стаєш повільнішим, ніж був до цього. Беллью розривав його, бив його, в той час, як Усик лише гладив Тоні своїми джебами”, — наголосив американець.

Крім того, Уайлдер побажав Усику залишитися у крузервейті.

“Раджу Усику залишитися в крузервейті. Коли він почне боротися з елітою дивізіону то зрозуміє, що це зовсім інша сила. Але якщо він буде битися з законними суперваговиками, щоб заявити про себе, тоді ласкаво просимо”, — додав чемпіон WBC.

Нагадаємо, що свій наступний бій Уайлдер проведе проти Тайсона Ф’юрі.

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