Чемпіон світу Уайлдер прокоментував перехід Усика в супертяжі

“Якби Усик був кмітливим, він залишився б у нинішній вазі. Коли ти починаєш набирати кілограми, стаєш повільнішим, ніж був до цього. Беллью розривав його, бив його, в той час, як Усик лише гладив Тоні своїми джебами”, — наголосив американець.

Крім того, Уайлдер побажав Усику залишитися у крузервейті.

“Раджу Усику залишитися в крузервейті. Коли він почне боротися з елітою дивізіону то зрозуміє, що це зовсім інша сила. Але якщо він буде битися з законними суперваговиками, щоб заявити про себе, тоді ласкаво просимо”, — додав чемпіон WBC.

Нагадаємо, що свій наступний бій Уайлдер проведе проти Тайсона Ф’юрі.