Чемпион мира Уайлдер прокомментировал переход Усика в супертяжи
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Чемпион мира WBC в супертяжелом весе из США Деонтей Уайлдер дал комментарий по поводу намерения абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика повыситься в весовой категории, информирует УНН со ссылкой на CBS.
“Если бы Усик был сообразительным, он остался бы в нынешней весе. Когда ты начинаешь набирать килограммы, становишься медленнее, чем был до этого. Беллью разрывал его, бил его, в то время, как Усик только гладил Тони своими джебами”, — отметил американец.
Кроме того, Уайлдер пожелал Усику остаться в крузервейте.
“Советую Усику остаться в крузервейте. Когда он начнет бороться с элитой дивизиона то поймет, что это совсем другая сила. Но если он будет драться с законными супертяжами, чтобы заявить о себе, тогда добро пожаловать”, — добавил чемпион WBC.
Напомним, что свой следующий бой Уайлдер проведет против Тайсона Фьюри.