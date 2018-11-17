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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104940 просмотра

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8 марта, 10:25 • 110642 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142733 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135611 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

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Чемпион мира Уайлдер прокомментировал переход Усика в супертяжи

Чемпион мира Уайлдер прокомментировал переход Усика в супертяжи

Киев  •  УНН

 • 107408 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Чемпион мира WBC в супертяжелом весе из США Деонтей Уайлдер дал комментарий по поводу намерения абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика повыситься в весовой категории, информирует УНН со ссылкой на CBS.

“Если бы Усик был сообразительным, он остался бы в нынешней весе. Когда ты начинаешь набирать килограммы, становишься медленнее, чем был до этого. Беллью разрывал его, бил его, в то время, как Усик только гладил Тони своими джебами”, — отметил американец.

Кроме того, Уайлдер пожелал Усику остаться в крузервейте.

“Советую Усику остаться в крузервейте. Когда он начнет бороться с элитой дивизиона то поймет, что это совсем другая сила. Но если он будет драться с законными супертяжами, чтобы заявить о себе, тогда добро пожаловать”, — добавил чемпион WBC.

Напомним, что свой следующий бой Уайлдер проведет против Тайсона Фьюри.

Украинские Национальные Новости

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