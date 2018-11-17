Чемпион мира Уайлдер прокомментировал переход Усика в супертяжи

“Если бы Усик был сообразительным, он остался бы в нынешней весе. Когда ты начинаешь набирать килограммы, становишься медленнее, чем был до этого. Беллью разрывал его, бил его, в то время, как Усик только гладил Тони своими джебами”, — отметил американец.

Кроме того, Уайлдер пожелал Усику остаться в крузервейте.

“Советую Усику остаться в крузервейте. Когда он начнет бороться с элитой дивизиона то поймет, что это совсем другая сила. Но если он будет драться с законными супертяжами, чтобы заявить о себе, тогда добро пожаловать”, — добавил чемпион WBC.

Напомним, что свой следующий бой Уайлдер проведет против Тайсона Фьюри.