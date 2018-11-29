Фьюри оценил шансы на успех Усика в супертяжах
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Бывший обидчик Владимира Кличко — боксер Тайсон Фьюри, поделился мыслями по поводу перехода абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика в дивизион в котором боксирует сам британец, информирует УНН со ссылкой на издание “Give Me Sport”.
По мнению Фьюри, наш боец не будет соответствовать лучшим в дивизионе.
“Усик хорош для своих размеров, но он слишком мелкий для крепышей с „хэвивейта“, вроде меня, Уайлдера, или Джошуа. Мы вынесем его. Он мелкий, слишком мелкий. Усик может преуспеть против жесткого и тяжелого боксера, который мало двигается. Но любой, кто владеет хотя бы небольшим атлетизмом и выше его, размажет Усика”, — подчеркнул британец.
Напомним, что Фьюри попытается завоевать чемпионский пояс уже в эти выходные в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером.
Как ранее информировал УНН, что Уайлдер посоветовал Усику остаться в тяжелом весовом дивизионе.