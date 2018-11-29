Фьюри оценил шансы на успех Усика в супертяжах

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 94698 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105335 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 140680 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138007 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133068 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126774 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165692 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117970 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141555 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145357 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Фьюри оценил шансы на успех Усика в супертяжах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Бывший обидчик Владимира Кличко — боксер Тайсон Фьюри, поделился мыслями по поводу перехода абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика в дивизион в котором боксирует сам британец, информирует УНН со ссылкой на издание “Give Me Sport”.

По мнению Фьюри, наш боец ​​не будет соответствовать лучшим в дивизионе.

“Усик хорош для своих размеров, но он слишком мелкий для крепышей с „хэвивейта“, вроде меня, Уайлдера, или Джошуа. Мы вынесем его. Он мелкий, слишком мелкий. Усик может преуспеть против жесткого и тяжелого боксера, который мало двигается. Но любой, кто владеет хотя бы небольшим атлетизмом и выше его, размажет Усика”, — подчеркнул британец.

Напомним, что Фьюри попытается завоевать чемпионский пояс уже в эти выходные в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером.

Как ранее информировал УНН, что Уайлдер посоветовал Усику остаться в тяжелом весовом дивизионе.

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