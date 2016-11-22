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Променева терапія на лінійних прискорювачах дає приголомшливі успіхи в лікуванні раку

Київ • УНН

 • 88528 перегляди

За оцінками ВООЗ, глобальна смертність від раку до 2030 року зросте на 45% в порівнянні з рівнем 2007 року. В Україні статистика також невтішна.

Променева терапія на лінійних прискорювачах дає приголомшливі успіхи в лікуванні раку

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сьогодні, проблема захворюваності населення на рак стоїть надзвичайно гостро. Статистичні дані ВООЗ свідчать про те, що за останні 100 років онкопатологія за рівнем захворюваності та смертності перемістилася з десятого місця на друге, поступаючись лише хворобам серцево-судинної системи. Так, за оцінками організації, глобальна смертність від раку до 2030 року зросте на 45% в порівнянні з рівнем 2007 року.

Для України “злоякісне” питання також стоїть дуже гостро. За словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, щорічно 200 тисячам українцям ставлять діагноз “рак”, а 100 тисяч наших співгромадян гинуть від злоякісних пухлин.

У свою чергу, лікарі наголошують на тому, що у випадку, звернення пацієнта до лікаря на ранніх стадіях раку — відсоток, тих хто повністю одужує та повертається до повноцінного життя є достатньо високим.

Таким чином, результати боротьби з онкологією на пряму залежать від того, на якому етапі захворювання розпочато лікування. В розвинених країнах раннє виявлення онкологічних захворювань давно стало пріоритетом. Разом з тим, світова медицина і у питаннях лікування не стоїть а місці.

Вчені щодня все ближче наближаються до відповіді на питання щодо причин виникнення раку, а відповідно і до розробки методів лікування, які будуть найбільш успішними.

“Рак — не вирок”, — таке гасло сучасних онкологів. Адже існують ефективні методи терапії, які, за умов своєчасно поставленого діагнозу і адекватного лікування, дозволяють досягти тривалої ремісії і людина повертається до звичного способу життя. Боротьбі з цієї хворобою сприяють новітні методи лікування та “розумна” техніка.

У всьому світі одним з ефективних сучасних методів лікування онкологічних захворювань всіх локалізацій (поряд з хірургічним та хіміотерапевтичним) є променева терапія на лінійних прискорювачах. Променева терапія з’явилася більше 100 років тому, майже відразу після відкриття рентгенівських променів. Вперше такий пристрій було застосовано для лікування раку молочної залози.

На сьогоднішній день майже 65% хворих на онкологію потрібують променевої терапії. Тобто даний метод є корисним для 2/3 хворих. Так, в усьому світі променева терапія надзвичайно поширена.

Однак в Україні таке лікування застосовують недостатньо, в основному через відсутність обладнання в необхідній кількості.
До прикладу, за даними ДП “Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки” станом на сьогодні на 25 областей України всього лише 18 лінійних прискорювачів. Тобто в Україні є регіони, де лінійні прискорювачі взагалі відсутні.

Так, у відповіді на запит УНН, у Департаментах охорони здоров’я Сумської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської, Донецької, Тернопільської, Житомирської обласних державних адміністрацій повідомили, що у комунальних лікувальних закладах областей лінійні прискорювачі відсутні.

Більше того, за словами експертів, на сьогодні медичне обладнання у державних лікарнях не оновлюється по кілька десятків років

“На жаль, на рік у Україні оновлюється менше 1% медичного обладнання у державних лікарнях. А для нормальної роботи потрібно оновлювати 10% обладнання на рік. Тоді раз на десять років обладнання буде замінюватися. А якщо ми замінюємо менше 1% обладнання, то тоді ніколи ми не будемо мати нормального медичного обладнання”, — розповідає доцент кафедри радіології, виконавчий секретар Асоціації радіологів України Юрій Коваленко.

На думку Ю.Коваленка, на відміну від держаних медичних закладів, приватні лікарні оснащені якісним та новим медичним обладнанням.

Так, до прикладу, у медичному центрі “Клініка Спіженко” на даний момент працює лінійний прискорювач ELEKTA Synergy Platform ( виробник — шведська компанія ELEKTA), який був встановлений у 2011 році.

“Якість роботи лінійного прискорювача залежить не лише від його моделі, а й від методів, які реалізовуються на ньому та досвіду персоналу. З 2011 року вже проліковано більш тисячі пацієнтів. Реалізовано найсучасніші методи променевої терапії, включаючи метод променевої терапії з модуляцією інтенсивності (IMRT), лікування раків шкіри електронами. Перші 100 пацієнтів в Україні, проліковані цим методом, були саме в „Клініці Спіженко“, тобто він став широкодоступним для пацієнтів в Україні”, — розповідає завідуючий відділенням медичної фізики “Клініки Спіженко” Руслан Зелінський.

Лінійний прискорювач дозволяє лікувати практично всі види злоякісних новоутворень будь-якого розміру шляхом точного підведення необхідної дози до об’єму новоутворення. Постійний контроль якості роботи лінійного прискорювача гарантує безперебійну та якісну роботу протягом всього періоду експлуатації без втрати якості та точності.

Тож, променева терапія відіграє одну з провідних ролей у лікуванні пацієнтів з пухлинами головного мозку. Використання сучасного обладнання та методик опромінення дозволяє проводити променеву терапію у максимальної кількості хворих із первинними та метастатичними пухлинами головного мозку без виражених променевих реакцій і ускладнень.

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