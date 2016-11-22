Лучевая терапия на линейных ускорителях дает потрясающие успехи в лечении рака

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сегодня, проблема заболеваемости населения раком стоит чрезвычайно остро. Статистические данные ВОЗ свидетельствуют о том, что за последние 100 лет онкопатология по уровню заболеваемости и смертности переместилась с десятого места на второе, уступая лишь болезням сердечно-сосудистой системы. Так, по оценкам организации, глобальная смертность от рака до 2030 года возрастет на 45% по сравнению с уровнем 2007 года.

Для Украины "злокачественный" вопрос также стоит очень остро. По словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, ежегодно 200 тысячам украинцев ставят диагноз "рак", а 100 тысяч наших сограждан погибают от злокачественных опухолей.

В свою очередь, врачи отмечают, что в случае, обращение пациента к врачу на ранних стадиях рака - процент, тех кто полностью выздоравливает и возвращается к полноценной жизни достаточно высок.

Таким образом, результаты борьбы с онкологией напрямую зависят от того, на каком этапе заболевания начато лечение. В развитых странах раннее выявление онкологических заболеваний давно стало приоритетом. Вместе с тем, мировая медицина и в вопросах лечения не стоит а месте.

Ученые ежедневно все ближе приближаются к ответу на вопрос о причинах возникновения рака, а соответственно и к разработке методов лечения, которые будут наиболее успешными.

"Рак - не приговор", - такой лозунг современных онкологов. Ведь существуют эффективные методы терапии, которые, в условиях своевременно поставленного диагноза и адекватного лечения, позволяют достичь длительной ремиссии и человек возвращается к привычному образу жизни. Борьбе с этой болезнью способствуют новейшие методы лечения и "умная" техника.

Во всем мире одним из эффективных современных методов лечения онкологических заболеваний всех локализаций (наряду с хирургическим и химиотерапевтическим) является лучевая терапия на линейных ускорителях. Лучевая терапия появилась более 100 лет назад, почти сразу после открытия рентгеновских лучей. Впервые такое устройство было применено для лечения рака молочной железы.

На сегодняшний день почти 65% больных онкологией нуждаются в лучевой терапии. То есть данный метод является полезным для 2/3 больных. Так, во всем мире лучевая терапия чрезвычайно распространена.

Однако в Украине такое лечение применяют недостаточно, в основном из-за отсутствия оборудования в необходимом количестве.

К примеру, по данным ГП "Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности" по состоянию на сегодня на 25 областей Украины всего лишь 18 линейных ускорителей. То есть в Украине есть регионы, где линейные ускорители вообще отсутствуют.

Так, в ответе на запрос УНН, в департаменте здравоохранения Сумской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской, Донецкой, Тернопольской, Житомирской областных государственных администраций сообщили, что в коммунальных лечебных учреждениях области линейные ускорители отсутствуют.

Более того, по словам экспертов, на сегодняшний день медицинское оборудование в государственных больницах не обновляется по несколько десятков лет

"К сожалению, в год в Украине обновляется менее 1% медицинского оборудования в государственных больницах. А для нормальной работы нужно обновлять 10% оборудования в год. Тогда раз в десять лет оборудование будет заменяться. А если мы заменяем менее 1% оборудования, то тогда никогда у нас не будет нормального медицинского оборудования", - рассказывает доцент кафедры радиологии, исполнительный секретарь Ассоциации радиологов Украины Юрий Коваленко.

По мнению Ю.Коваленко, в отличие от государственных медицинских учреждений, частные больницы оснащены качественным и новым медицинским оборудованием.

Так, к примеру, в медицинском центре "Клиника Спиженко" на данный момент работает линейный ускоритель ELEKTA Synergy Platform (производитель - шведская компания ELEKTA), который был установлен в 2011 году.

"Качество работы линейного ускорителя зависит не только от модели, но и от методов, которые реализуются на нем и опыта персонала. С 2011 года уже пролечено более тысячи пациентов. Реализованы современные методы лучевой терапии, включая метод лучевой терапии с модуляцией интенсивности (IMRT), лечение раков кожи электронами. Первые 100 пациентов в Украине, пролечены этим методом, были именно в "Клинике Спиженко", то есть он стал широкодоступным для пациентов в Украине", - рассказывает заведующий отделением медицинской физики "Клиники Спиженко" Руслан Зелинский.

Линейный ускоритель позволяет лечить практически все виды злокачественных новообразований любого размера путем точного подведения необходимой дозы к объему новообразования. Постоянный контроль качества работы линейного ускорителя гарантирует бесперебойную и качественную работу в течение всего периода эксплуатации без потери качества и точности.

Поэтому, лучевая терапия играет одну из ведущих ролей в лечении пациентов с опухолями головного мозга. Использование современного оборудования и методик облучения позволяет проводить лучевую терапию у максимального количества больных с первичными и метастатическими опухолями головного мозга без выраженных лучевых реакций и осложнений.