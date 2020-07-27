Прокуратура вимагає повернути державі майновий комплекс машинобудівного заводу у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Офіс Генерального прокурора через суд вимагає повернути державі майновий комплекс машинобудівного заводу у Києві загальною площею понад 6,3 тис. кв. м. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.
"Прокуратурою встановлено, що майно заводу було відчужено поза приватизаційною процедурою, всупереч волі власника – Фонду державного майна України. Офіс Генерального прокурора вступив у чотири судові справи, оскаржуючи неправомірно проведені торги з реалізації майна", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Північним апеляційним господарським судом задоволено апеляційні скарги Офісу Генпрокурора та скасовано рішення суду першої інстанції, а також постановлено нове судове рішення, яким результати електронних торгів визнано недійсними.
"Крім того, Шостим апеляційним адміністративним судом задоволено клопотання Офісу Генерального прокурора про закриття апеляційного провадження за скаргою товариства, яке не брало участі у справі, на рішення суду першої інстанції про визнання протиправними дій державного виконавця щодо проведення опису та передачі на реалізацію майна заводу. Розгляд двох інших справ триває", – додали в Офісі Генпрокурора.
Як повідомляв УНН, Північний апеляційний господарський суд підтвердив право власності Міноборони на будівлі та споруди у Львові вартістю понад 24 млн грн.