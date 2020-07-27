Прокуратура требует вернуть государству имущественный комплекс машиностроительного завода в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Офис Генерального прокурора через суд требует вернуть государству имущественный комплекс машиностроительного завода в Киеве общей площадью более 6,3 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.
"Прокуратурой установлено, что имущество завода было отчуждено не по приватизационной процедуре, помимо воли собственника - Фонда государственного имущества Украины. Офис Генерального прокурора вступил в четыре судебных дела, оспаривая неправомерно проведенные торги по реализации имущества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Северным апелляционным хозяйственным судом удовлетворены апелляционные жалобы Офиса Генпрокурора и отменено решение суда первой инстанции, а также принято новое судебное решение, которым результаты электронных торгов признаны недействительными.
"Кроме того, Шестым апелляционным административным судом удовлетворено ходатайство Офиса Генерального прокурора о прекращении апелляционного производства по жалобе предприятия, которое не принимало участия в деле, на решение суда первой инстанции о признании противоправными действий государственного исполнителя о проведении описания и передачи на реализацию имущества завода. Рассмотрение двух других дел продолжается", - добавили в Офисе Генпрокурора.
Как сообщал УНН, Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил право собственности Минобороны на здания и сооружения во Львове стоимостью более 24 млн грн.