Прокуратура требует вернуть государству имущественный комплекс машиностроительного завода в Киеве

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 87027 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106598 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111476 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 141112 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113263 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 135672 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102946 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102686 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104943 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102223 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Прокуратура требует вернуть государству имущественный комплекс машиностроительного завода в Киеве

Прокуратура требует вернуть государству имущественный комплекс машиностроительного завода в Киеве

Киев  •  УНН

 • 14019 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Офис Генерального прокурора через суд требует вернуть государству имущественный комплекс машиностроительного завода в Киеве общей площадью более 6,3 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.

"Прокуратурой установлено, что имущество завода было отчуждено не по приватизационной процедуре, помимо воли собственника - Фонда государственного имущества Украины. Офис Генерального прокурора вступил в четыре судебных дела, оспаривая неправомерно проведенные торги по реализации имущества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Северным апелляционным хозяйственным судом удовлетворены апелляционные жалобы Офиса Генпрокурора и отменено решение суда первой инстанции, а также принято новое судебное решение, которым результаты электронных торгов признаны недействительными.

"Кроме того, Шестым апелляционным административным судом удовлетворено ходатайство Офиса Генерального прокурора о прекращении апелляционного производства по жалобе предприятия, которое не принимало участия в деле, на решение суда первой инстанции о признании противоправными действий государственного исполнителя о проведении описания и передачи на реализацию имущества завода. Рассмотрение двух других дел продолжается", - добавили в Офисе Генпрокурора.

Как сообщал УНН, Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил право собственности Минобороны на здания и сооружения во Львове стоимостью более 24 млн грн.

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