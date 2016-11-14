Прокуратура відновила розслідування проти А.Левуса за наклеп на В.Медведчука
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Прокуратура м.Києва відновила розслідування проти народного депутата Андрія Левуса за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Про це повідомляє прес-служба Громадського руху “Український вибір — Право народу”, передає УНН.
“Прокуратура м.Києва 2 листопада 2016 офіційно підтвердила, що розслідування за фактом кримінального злочину, передбаченого частиною другою статті 383 Кримінального кодексу України („Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину“), з боку народного депутата України Андрія Левуса відновлено відповідно до рішення Печерського районного суду м.Києва від 19 вересня 2016 року”, — йдеться в повідомленні прес-служби.
У ході судового засідання представники громадського руху “Український вибір — Право народу” привели незаперечні докази, що свідчать про те, що А.Левус сфабрикував докази проти Віктора Медведчука і “Українського вибору”.
“Генеральна прокуратура України в січні 2016 року проводила досудове розслідування за фактом завідомо неправдивого повідомлення народним депутатом Левус А.М. про вчинення злочину, поєднаного з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині. Покарання за такий злочин, передбачений статтею 383 КК України, — позбавлення волі на строк до п’яти років”, — повідомили в прес-службі.
У В.Медведчука вважають, що відновлення кримінальної справи — свідчення того, що А.Левусу і його соратникам доведеться постати перед судом і нести відповідальність за свої дії, які б “масові акції” вони не проводили в залі Верховної Ради і який би тиск на органи влади ні надавали.
Нагадаємо, 7 листопада В.Медведчук виграв суд проти голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Суд зобов’язав Парубія спростувати поширену ним неправдиву, наклепницьку інформацію про причетність Медведчука до подій на Донбасі. Крім того, адвокат Медведчука Олександр Мошинський попередив спікера Андрія Парубія про кримінальну відповідальність за статтею 383 КК України.