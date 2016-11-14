Прокуратура возобновила расследование против А.Левуса за клевету на В.Медведчука
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Прокуратура Киева возобновила расследование против народного депутата Андрея Левуса за заведомо ложное сообщение о совершении преступления. Об этом сообщает пресс-служба Общественного движения "Украинский выбор - право народа", передает УНН.
"Прокуратура г. Киева 2 ноября 2016 года официально подтвердила, что расследование по факту уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 383 Уголовного кодекса Украины ("Заведомо ложное сообщение о совершении преступления"), со стороны народного депутата Украины Андрея Левуса возобновлено в соответствии с решением Печерского районного суда г. Киева от 19 сентября 2016 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ходе судебного заседания представители общественного движения "Украинский выбор - право народа" привели неопровержимые доказательства, свидетельствующие о том, что А.Левус сфабриковал улики против Виктора Медведчука и "Украинского выбора".
"Генеральная прокуратура Украины в января 2016 года проводила досудебное расследование по факту заведомо ложного сообщения народным депутатом Левусом А.М. о совершении преступления, соединенного с обвинением лица в особо тяжком преступлении. Наказание за такое преступление, предусмотренное статьей 383 УК Украины, - лишение свободы на срок до пяти лет", - сообщили в пресс-службе.
У В.Медведчука считают, что возобновление уголовного дела - свидетельство того, что А.Левусу и его соратникам придется предстать перед судом и нести ответственность за свои действия, какие бы "массовые акции" они не проводили в зале Верховной Рады и какое бы давление на органы власти не оказывали.
Напомним, 7 ноября Виктор Медведчук выиграл суд против председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Суд обязал Парубия опровергнуть распространенную им неправдивую, клеветническую информацию. Представитель Виктора Медведчука по правовым вопросам Александр Мошинский предупредил спикера Андрея Парубия об уголовной ответственности по статье 383 УК Украины.