Прокуратура відкрила провадження за фактом смерті співробітника СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. За фактом смерті співробітника Служби безпеки України розпочато кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
Військовою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом доведення до самогубства старшого інспектора сектору режимно-секретного відділу Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
Установлено, що в приміщенні вказаного інституту виявлено труп старшого прапорщика з вогнепальним пораненням голови.
На місце події працювали працівники військової прокуратури Київського гарнізону та експерти.
Виявлено та вилучено передсмертну записку складену від імені загиблого військовослужбовця, пістолет ПМ, сім набоїв до нього, кулю та гільзу.
Досудове розслідування здійснює військова прокуратура Київського гарнізону. Найбільш ймовірною версією спричинення смерті працівника СБУ є самогубство.