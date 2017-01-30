Прокуратура открыла производство по факту смерти сотрудника СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. По факту смерти сотрудника Службы безопасности Украины начато уголовное производство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Военной прокуратурой внесены сведения в ЕРДР по факту доведения до самоубийства старшего инспектора сектора режимно-секретного отдела Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины.
Установлено, что в помещении указанного института обнаружен труп старшего прапорщика с огнестрельным ранением головы.
На месте происшествия работали сотрудники военной прокуратуры Киевского гарнизона и эксперты.
Обнаружено и изъято предсмертную записку составленную от имени погибшего военнослужащего, пистолет ПМ и семь патронов к нему, пулю и гильзу.
Досудебное расследование осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона. Наиболее вероятной версией смерти работника СБУ является самоубийство.