Прокуратура открыла производство по факту смерти сотрудника СБУ

Военной прокуратурой внесены сведения в ЕРДР по факту доведения до самоубийства старшего инспектора сектора режимно-секретного отдела Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины.

Установлено, что в помещении указанного института обнаружен труп старшего прапорщика с огнестрельным ранением головы.

На месте происшествия работали сотрудники военной прокуратуры Киевского гарнизона и эксперты.

Обнаружено и изъято предсмертную записку составленную от имени погибшего военнослужащего, пистолет ПМ и семь патронов к нему, пулю и гильзу.

Досудебное расследование осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона. Наиболее вероятной версией смерти работника СБУ является самоубийство.