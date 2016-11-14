Прокуратура розпочала розслідування за фактом ДТП у Кропивницькому за участю поліцейського

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 20955 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 41270 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 65490 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 136341 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 199598 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190660 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211400 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196866 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152231 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152984 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.6 м/с
92 %
750 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123629 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 34994 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 75036 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 53639 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 32411 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 478649 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 315905 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378209 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 489949 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734325 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123651 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183388 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126204 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161108 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184298 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Прокуратура розпочала розслідування за фактом ДТП у Кропивницькому за участю поліцейського

Прокуратура розпочала розслідування за фактом ДТП у Кропивницькому за участю поліцейського

Київ • УНН

 • 7731 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Прокуратурою Кіровоградської області за фактом ДТП за участю поліцейського, внаслідок якої постраждала неповнолітня особа, розпочато досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України. Про це поінформували в прес-службі обласної прокуратури, повідомляє УНН.

Зокрема, 13 листопада, близько 17.00 години під час виконання службових обов'язків по охороні публічного порядку інспектор Управління патрульної поліції в м. Кропивницькому, керуючи службовим автомобілем "Toyota Prius", рухався по вул. Тельнова в бік проспекту Університетський на перехресті вулиць Тельнова та Волкова проігнорував червоне світло світлофора та допустив зіткнення з автомобілем "Citroen Berlingo".

Внаслідок ДТП травмовано пасажира автомобіля "Citroen Berlingo" 2005 р. н., якого доставлено до Кіровоградської дитячої обласної лікарні.

На цей час встановлено, що обидва водії тверезі. Інші обставини ДТП з’ясовуються, досудове розслідування триває.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НППодії
Bitcoin
$84,858.00
Золото
$3,194.60
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,867.08