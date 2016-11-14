Прокуратура розпочала розслідування за фактом ДТП у Кропивницькому за участю поліцейського
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Прокуратурою Кіровоградської області за фактом ДТП за участю поліцейського, внаслідок якої постраждала неповнолітня особа, розпочато досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України. Про це поінформували в прес-службі обласної прокуратури, повідомляє УНН.
Зокрема, 13 листопада, близько 17.00 години під час виконання службових обов'язків по охороні публічного порядку інспектор Управління патрульної поліції в м. Кропивницькому, керуючи службовим автомобілем "Toyota Prius", рухався по вул. Тельнова в бік проспекту Університетський на перехресті вулиць Тельнова та Волкова проігнорував червоне світло світлофора та допустив зіткнення з автомобілем "Citroen Berlingo".
Внаслідок ДТП травмовано пасажира автомобіля "Citroen Berlingo" 2005 р. н., якого доставлено до Кіровоградської дитячої обласної лікарні.
На цей час встановлено, що обидва водії тверезі. Інші обставини ДТП з’ясовуються, досудове розслідування триває.