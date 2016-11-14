Прокуратура начала расследование по факту ДТП в Кропивницком с участием полицейского
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Прокуратурой Кировоградской области по факту ДТП с участием полицейского, в результате которого пострадал несовершеннолетний, начато досудебное следствие по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК Украины. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сообщает УНН.
В частности, 13 ноября, около 17.00 во время выполнения служебных обязанностей по охране общественного порядка инспектор Управления патрульной полиции в г. Кропивницком, управляя служебным автомобилем "Toyota Prius", двигался по ул. Тельнова в сторону проспекта Университетский на перекрестке улиц Тельнова и Волкова проигнорировал красный свет светофора и допустил столкновение с автомобилем "Citroen Berlingo".
В результате ДТП травмирован пассажир автомобиля "Citroen Berlingo" в 2005 г.р., который доставлен в Кировоградскую детскую областную больницу.
В настоящее время установлено, что оба водителя трезвые. Другие обстоятельства ДТП выясняются, досудебное расследование продолжается.