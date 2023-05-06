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Прокуратура розпочала провадження за фактом загибелі працівників ДСНС внаслідок обстрілу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Внаслідок російського обстрілу Херсонщини загинуло шість працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Окружна прокуратура області розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, повідомляє на своїй сторінці у Telegram Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Цитата

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

На Херсонщині час виконання завдань з розмінування піротехніки ДСНС потрапили під обстріл. Шестеро спеціалістів загинули.

За попередніми даними, 6 травня 2023 року російські військові скинули з безпілотника вибуховий предмет на піротехнічну групу, яка працювала поблизу населеного пункту.

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