Прокуратура розпочала провадження за фактом загибелі працівників ДСНС внаслідок обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Внаслідок російського обстрілу Херсонщини загинуло шість працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Окружна прокуратура області розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, повідомляє на своїй сторінці у Telegram Офіс генерального прокурора, передає УНН.
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"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
На Херсонщині час виконання завдань з розмінування піротехніки ДСНС потрапили під обстріл. Шестеро спеціалістів загинули.
За попередніми даними, 6 травня 2023 року російські військові скинули з безпілотника вибуховий предмет на піротехнічну групу, яка працювала поблизу населеного пункту.