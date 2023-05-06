Прокуратура начала производство по факту гибели работников ГСЧС в результате обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В результате российского обстрела Херсонщины погибли шесть работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Окружная прокуратура области начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, сообщает на своей странице в Telegram Офис генерального прокурора, передает УНН.
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"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Напомним
На Херсонщине во время выполнения задач по разминированию пиротехники ГСЧС попали под обстрел. Шестеро специалистов погибли.
По предварительным данным, 6 мая 2023 года российские военные сбросили с беспилотника взрывной предмет на пиротехническую группу, которая работала вблизи населенного пункта.