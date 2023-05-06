Потрапили під обстріл під час виконання завдань: на Херсонщині загинуло 6 піротехніків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На Херсонщині час виконання завдань з розмінування піротехніки ДСНС потрапили під обстріл. Шестеро спеціалістів загинули, передає УНН із посиланням на главу ДСНС Сергія Крука.
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"Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, наші піротехніки потрапили під обстріл. Шестеро наших спеціалістів загинули. Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, - отримали поранення та наразі госпіталізовані. Знищена техніка", - написав Крук на своїй сторінці у Facebook.
Глава ДСНС висловив співчуття рідним та близьким.
"Терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи наших хлопців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами. Це неможливо пробачити!" - резюмував Крук.
Нагадаємо
Як повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, в Україні сапери становлять 20% від загальних втрат рятувальників служби ДСНС.