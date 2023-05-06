Попали под обстрел во время выполнения задач: на Херсонщине погибли 6 пиротехников
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. На Херсонщине во время выполнения задач по разминированию пиротехники ГСЧС попали под обстрел. Шестеро специалистов погибли, передает УНН со ссылкой на главу ГСЧС Сергея Крука.
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"Во время выполнения задач по разминированию на Херсонщине, наши пиротехники попали под обстрел. Шестеро наших специалистов погибли. Еще двое, из них одна женщина фельдшер, - получили ранения и сейчас госпитализированы. Уничтожена техника", - написал Крук на своей странице в Facebook.
Глава ГСЧС выразил соболезнования родным и близким.
"Террористы продолжают нарушать все нормы международного права, обстреливая наших ребят, которые не первый месяц пытаются разминировать территорию, которую оккупанты плотно забросали боеприпасами. Это невозможно простить!" - резюмировал Крук.
Напомним
Как сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, в Украине саперы составляют 20% от общих потерь спасателей службы ГСЧС.