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Попали под обстрел во время выполнения задач: на Херсонщине погибли 6 пиротехников

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. На Херсонщине во время выполнения задач по разминированию пиротехники ГСЧС попали под обстрел. Шестеро специалистов погибли, передает УНН со ссылкой на главу ГСЧС Сергея Крука.

Цитата

"Во время выполнения задач по разминированию на Херсонщине, наши пиротехники попали под обстрел. Шестеро наших специалистов погибли. Еще двое, из них одна женщина фельдшер, - получили ранения и сейчас госпитализированы. Уничтожена техника", - написал Крук на своей странице в Facebook.

Глава ГСЧС выразил соболезнования родным и близким.

"Террористы продолжают нарушать все нормы международного права, обстреливая наших ребят, которые не первый месяц пытаются разминировать территорию, которую оккупанты плотно забросали боеприпасами. Это невозможно простить!" - резюмировал Крук.

Напомним

Как сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, в Украине саперы составляют 20% от общих потерь спасателей службы ГСЧС.

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