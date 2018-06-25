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Прокуратура просить суд продовжити Рубану арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Сторона обвинувачення просить Шевченківський районний суд Києва продовжити термін тримання під вартою керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану, який підозрюється у підготовці теракту у столиці проти українських високопосадовців, передає кореспондент УНН.

Необхідність продовження терміну Рубану сторона обвинувачення мотивувала незавершенням проведення слідчо-розшукових дій у справі та неотриманням результатів трьох експертиз, а також наявністю ризиків перешкоджання Рубаном слідству у разі, якщо він перебуватиме не під вартою.

Прокурори також нагадали, що Рубан, перебуваючи під арештом, написав листа так званому омбудсмену "ДНР" Морозовій з проханням включити його у список обміну заручниками, що свідчить про його наміри втекти на непідконтрольну українській владі тимчасово окуповану територію Донбасу.

“Просимо продовжити запобіжний захід тримання під вартою Рубану Володимиру Володимировичу терміном на 60 діб без визначення суми застави”, — зазначили прокурори.

У свою чергу сторона захисту просить суд відмовити у задоволенні клопотання як безпідставне.

Нагадаємо, Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

Українські Національні Новини

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