Прокуратура Польщі: в труні генерала Б.Квятковського були останки інших тіл
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У труні генерала Броніслава Квятковського, який був на борту президентського літака Ту-154М, що розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року, знайшли останки інших осіб катастрофи. Про це повідомила речниця Національної прокуратури Польщі Ева Бялік, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
Інформацію про наявність останків інших загиблих підтвердила речниця Національної прокуратури Польщі Е.Бялік, коментуючи повідомлення видання Fakt, яке поінформувало, що у труні командувача Збройних сил Польщі були останки тіл 7 інших жертв авіакатастрофи.
Зазначається, що після перевезення тіл до Польщі було заборонено відкривати труни. Заборону пояснювали санітарними правилами.
Нагадаємо, 10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 в Смоленську загинули 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качинський з дружиною, керівники всіх родів військ, в тому числі і генерал Броніслав Квятковський, начальник генерального штабу, представники Сейму та Сенату, а також польського духовенства та останній президент Польщі у вигнанні Ришард Качаровський.