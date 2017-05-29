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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прокуратура Польши: в гробу генерала Б.Квятковського были останки других тел

Киев • УНН

 • 9812 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В гробу генерала Бронислава Квятковского, который был на борту президентского самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года, нашли останки других лиц катастрофы. Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Ева Бялик, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Прокуратура Польши: в гробу генерала Б.Квятковського были останки других тел

Информацию о наличии останков других погибших подтвердила пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Е.Бялик, комментируя сообщение издание Fakt, которое проинформировало, что в гробу командующего Вооруженных сил Польши были останки тел +7 других жертв авиакатастрофы.

Отмечается, что после перевозки тел в Польшу было запрещено открывать гробы. Запрет объясняли санитарными правилами.

Напомним, 10 апреля 2010 года в катастрофе Ту-154 в Смоленске погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский с супругой, руководители всех родов войск, в том числе и генерал Бронислав Квятковский, начальник генерального штаба, представители Сейма и Сената, а также польского духовенства и последний президент Польши в изгнании Рышард Качаровский.

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