Прокуратура подала касацію на вирок Шуфричу-молодшому
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Прокуратура міста Києва подала касаційну скаргу до Верховного Суду на вирок сину народного депутата Нестора Шуфрича, визнаного винним у вчиненні ДТП у Києві. Про це повідомила УНН прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.
“Так, подали касацію”, — сказала прес-секретар.
Н.Максимець уточнила, що у касаційній скарзі просять позбавити Шуфрича-молодшого права керувати автомобілем, як це передбачено санкцією статті до 3 років.
Як повідомляв УНН, 26 серпня увечері у Києві сталася ДТП за участю сина нардепа Нестора Шуфрича.
28 грудня 2017 року Печерський районний суд Києва оголосив вирок Шуфричу-молодшому. Зокрема, суд визнав його винним у вчиненні правопорушення, призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки зі звільненням від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік.
15 березня Апеляційний суд залишив без змін вирок Шуфричу-молодшому.