Прокуратура планує оскаржити запобіжні заходи підозрюваним у хабарництві з міськради Ужгорода
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 27 січня. УНН. Прокуратура Закарпатської області готує апеляційні скарги на рішення Ужгородського міськрайонного суду, який, на думку прокурорів, обрав несправедливі міри запобіжного заходу підозрюваним у кримінальному провадженні щодо викритої схеми отримання хабарів в Ужгородській міській раді. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Закарпатської області.
Так, сьогодні, 27 січня, обласна прокуратура внесла клопотання до Ужгородського міськрайонного суду про обрання міри запобіжних заходів усім підозрюваним у резонансному корупційному кримінальному провадженні, наполягаючи виключно на триманні під вартою без визначення суми грошових застав.
В результаті суд обрав у якості запобіжного заходу депутату міської ради — голові постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури — Станісласу Пономарьову тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у 96 тис. грн; посереднику в отриманні хабаря, а саме співробітнику комунального підприємства “Уж-Фест” Олегу Громадському, тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у 40 тис. грн. Слухання ж по обранню запобіжного заходу першому заступнику Ужгородського міського голови Іштвану Цапу було перенесено на понеділок, 30 січня.
Прокуратура вважає такі рішення суду несправедливими і готує апеляційні скарги стосовно обраних мір запобіжних заходів підозрюваним, а також відстоюватиме принципову позицію у питанні обрання І.Цапу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення суми грошової застави.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, прокуратурою Закарпатської області спільно зі спецпідрозділом “К” УСБУ у Закарпатській області викрито корупційну схему, за якою було налагоджено одержання хабарів посадовцями Ужгородської міської ради за позитивне вирішення земельних питань. Йдеться, зокрема, про першого заступника міського голови Ужгорода. Саме через посередників посадовці отримували неправомірну вигоду. У двох посадовців Ужгородської міськради було знайдено гроші, які могли бути частиною хабара. Сьогодні заступник міського голови І.Цап прийшов під прокуратуру у місті. Також сьогодні прокуратура в Ужгороді подасть клопотання про відсторонення від виконання обов’язків І.Цапа. Вже затримано двох осіб у цьому кримінальному провадженні.