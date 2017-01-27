Прокуратура планирует обжаловать меры подозреваемым во взяточничестве из горсовета Ужгорода

Так, сегодня, 27 января, областная прокуратура внесла ходатайство в Ужгородский горрайонный суд об избрании меры пресечения всем подозреваемым в резонансном коррупционном уголовном производстве, настаивая исключительно на содержании под стражей без определения суммы денежных залогов.

В результате суд избрал в качестве меры пресечения депутату городского совета - председателю постоянной комиссии по вопросам регулирования земельных отношений, градостроительства и архитектуры - Станисласу Пономареву содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 96 тыс. грн; посреднику в получении взятки, а именно сотруднику коммунального предприятия "Уж-Фест" Олегу Громадскому, содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 40 тыс. грн. Слушание же по избранию меры пресечения первому заместителю Ужгородского городского головы Иштвану Цапу перенесли на понедельник, 30 января.

Прокуратура считает такие решения суда несправедливыми и готовит апелляционные жалобы относительно выбранных мер пресечения подозреваемым, а также отстаивать принципиальную позицию в вопросе избрания И.Цапу меры пресечения в виде содержания под стражей без определения суммы денежного залога.

Напомним, как сообщал УНН, прокуратура Закарпатской области совместно со спецподразделением "К" УСБУ в Закарпатской области разоблачили коррупционную схему, по которой было налажено получение взяток должностными лицами Ужгородского городского совета за положительное решение земельных вопросов. Речь идет о первом заместителе мэра Ужгорода. Именно через посредников должностные лица получали неправомерную выгоду. У двух должностных лиц Ужгородского горсовета были найдены деньги, которые могли быть частью взятки. Сегодня заместитель городского головы И.Цап пришел в прокуратуру в городе. Также сегодня прокуратура в Ужгороде подаст ходатайство об отстранении от исполнения обязанностей И.Цапа. Уже задержаны два человека в этом уголовном производстве.