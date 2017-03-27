Прокуратура Південної Кореї вимагає арешту екс-президента Пак Кін Хе
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Прокуратура Південної Кореї вирішила домагатися арешту колишнього президента Пак Кін Хе. Її звинувачують у причетності до корупційного скандалу, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Обвинувачена зловживала своєю величезною владою і статусом президента, щоб отримувати хабарі від компаній і обмежувати їх права на свободу корпоративного управління”, — йдеться у заяві прокуратури.
Сторона звинувачення також зазначає що Пак Кін Хе допустила витік “важливої конфіденційної інформації про державні справи”.
“Це викликає серйозні питання”, — наголошується в документі.
Прокурори підкреслюють, що зібрали велику кількість доказів, але обвинувачена заперечує більшості звинувачень. Вони стверджують, що є ризик знищення доказів в майбутньому.