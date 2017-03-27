Прокуратура Южной Кореи требует ареста экс-президента Пак Кын Хе

"Обвиняемая злоупотребляла своей огромной властью и статусом президента, чтобы получать взятки от компаний и ограничивать их права на свободу корпоративного управления", - говорится в заявлении прокуратуры.

Сторона обвинения также отмечает что Пак Кын Хе допустила утечку "важной конфиденциальной информации о государственных делах".

"Это вызывает серьезные вопросы", - отмечается в документе.

Прокуроры подчеркивают, что собрали большое количество доказательств, но обвиняемая отрицает большинства обвинений. Они утверждают, что есть риск уничтожения доказательств в будущем.