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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Прокуратура Южной Кореи требует ареста экс-президента Пак Кын Хе

Киев • УНН

 • 8043 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Прокуратура Южной Кореи решили добиваться ареста бывшего президента Пак Кын Хе. Ее обвиняют в причастности к коррупционному скандалу, передает УНН со ссылкой на ВВС .

"Обвиняемая злоупотребляла своей огромной властью и статусом президента, чтобы получать взятки от компаний и ограничивать их права на свободу корпоративного управления", - говорится в заявлении прокуратуры.

Сторона обвинения также отмечает что Пак Кын Хе допустила утечку "важной конфиденциальной информации о государственных делах".

"Это вызывает серьезные вопросы", - отмечается в документе.

Прокуроры подчеркивают, что собрали большое количество доказательств, но обвиняемая отрицает большинства обвинений. Они утверждают, что есть риск уничтожения доказательств в будущем.

 

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