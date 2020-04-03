Прокуратура оскаржить призначення домашнього арешту чоловіку, який побив 4-річну дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Києві прокуратура вимагає арешту для чоловіка, який жорстоко ногами побив 4-річну доньку своєї співмешканки. Натомість, суд відправив чоловіка на цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
“Київська місцева прокуратура № 9 оскаржуватиме в апеляційному порядку ухвалу суду, якою підозрюваному у жорстокому побитті 4-річної дівчинки обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту”, — сказано у повідомленні.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 2 квітня 2020 року 41-річний чоловік під час сімейної сварки завдав малолітній доньці своєї співмешканки численних ударів ногами по різним частинам тіла.
Внаслідок побиття дівчинка отримала тяжкі тілесні ушкодження, у зв’язку з чим чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України.
Під час вирішення питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу прокурор орієнтував суд на застосуванні найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проте суд обрав чоловіку цілодобовий домашній арешт.
Застосований запобіжний захід, на думку прокурора, не відповідає тяжкості злочину, скоєного відносно малолітньої дитини, та не здатен убезпечити від ризику незаконного впливу на свідка у кримінальному провадженні — матір постраждалої дівчинки.
Враховуючи викладене, прокуратура готує апеляційну скаргу на вказане рішення та вимагатиме взяття підозрюваного під варту.
Нагадаємо, у столиці чоловік побив свою співмешканку та її 4-річну доньку. Жінка звернулась до поліції.