Прокуратура оскаржить призначення домашнього арешту чоловіку, який побив 4-річну дитину

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Києві прокуратура вимагає арешту для чоловіка, який жорстоко ногами побив 4-річну доньку своєї співмешканки. Натомість, суд відправив чоловіка на цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.