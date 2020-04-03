Прокуратура обжалует назначение домашнего ареста мужчине, который избил 4-летнего ребенка

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киеве прокуратура требует ареста для мужчины, который жестоко ногами избил 4-летнюю дочь своей сожительницы. Но суд отправил мужчину на круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.