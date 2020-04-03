Прокуратура обжалует назначение домашнего ареста мужчине, который избил 4-летнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киеве прокуратура требует ареста для мужчины, который жестоко ногами избил 4-летнюю дочь своей сожительницы. Но суд отправил мужчину на круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Киевская местная прокуратура № 9 будет обжаловать в апелляционном порядке решение суда, которым подозреваемому в жестоком избиении 4-летней девочки избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Так, досудебным расследованием установлено, что 2 апреля 2020 года 41-летний мужчина во время семейной ссоры нанес маленькой дочери своей сожительницы многочисленные удары ногами по различным частям тела.
В результате избиения девочка получила тяжелые телесные повреждения, в связи с чем мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины.
При решении вопроса об избрании подозреваемому меры пресечения прокурор ориентировал суд на применение суровой меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако суд избрал мужчине круглосуточный домашний арест.
Применена мера пресечения, по мнению прокурора, что не соответствует тяжести преступления, совершенного в отношении малолетнего ребенка, и не способен обезопасить от риска незаконного влияния на свидетеля в уголовном производстве - мать пострадавшей девочки.
Учитывая изложенное, прокуратура готовит апелляционную жалобу на указанное решение и потребует взятия подозреваемого под стражу.
Напомним, в столице мужчина избил свою сожительницу и ее 4-летнюю дочь. Женщина обратилась в полицию.