Прокуратура Непалу звинувачує 30 осіб, у тому числі відомих політиків, у продажі фальшивих документів біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У середу прокуратура подала до суду Непалу на 30 осіб, у тому числі на відомих політиків, за нібито отримання грошей від громадян країни в обмін на обіцянки надавати фальшиві документи, які ідентифікують їх як бутанських біженців, які мають право на переселення за кордон, повідомляє AP News, пише УНН.
Деталі
Після тижнів розслідування прокуратура подала справу до окружного суду Катманду. Серед відповідачів – колишній віцепрем'єр-міністр Топ Бахадур Раямаджхі та колишній міністр внутрішніх справ Бал Крішна Кханд. Серед них також Тек Натх Різал, який виступав за права етнічних непальців у Бутані та був ув’язнений урядом Бутану на роки, а згодом висланий до Непалу.
Шістнадцять фігурантів затримано, інших розшукує поліція.
Ця справа сколихнула політичний світ країни, оскільки заарештовані політики належать як до керівної коаліції, так і до опозиції.
Залишається невідомим, чи хтось виїжджав за кордон за підробленими документами біженця.
Довідково
Понад 100 000 етнічних непальців — індуїстська меншина в Бутані — були змушені покинути країну в 1990-х роках і жили як біженці в східному Непалі, поки більшість не переїхали в західні країни.
Багато з переселенців поїхали до Сполучених Штатів, які є місцем мрії для багатьох непальців. Туди вони сподіваються мігрувати за кращою освітою та можливостями працевлаштування.