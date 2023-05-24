Прокуратура Непала обвиняет 30 человек, в том числе известных политиков, в продаже фальшивых документов беженцев

Детали

После недель расследования прокуратура подала дело в окружной суд Катманду. Среди ответчиков – бывший вице-премьер-министр Топ Бахадур Раямаджхи и бывший министр внутренних дел Бал Кришна Кханд. Среди них также Тек Натх Ризал, который выступал за права этнических непальцев в Бутане и был заключен правительством Бутана на годы, а затем выслан в Непал.

Шестнадцать фигурантов задержаны, остальных разыскивает полиция.

Это дело всколыхнуло политический мир страны, поскольку арестованные политики принадлежат как к правящей коалиции, так и к оппозиции.

Остается неизвестным, выезжал ли кто-то за границу по поддельным документам беженца.

Справочно

Более 100 000 этнических непальцев — индуистское меньшинство в Бутане — были вынуждены покинуть страну в 1990-х годах и жили как беженцы в восточном Непале, пока большинство не переехали в западные страны.

Многие из переселенцев уехали в Соединенные Штаты, которые являются местом мечты для многих непальцев. Туда они надеются мигрировать за лучшим образованием и возможностями трудоустройства.