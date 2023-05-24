Прокуратура Непала обвиняет 30 человек, в том числе известных политиков, в продаже фальшивых документов беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В среду прокуратура подала в суд Непала на 30 человек, в том числе на известных политиков, за якобы получение денег от граждан страны в обмен на обещания предоставлять фальшивые документы, идентифицирующие их как бутанских беженцев, имеющих право на переселение за границу, сообщает AP News, пишет УНН.
Детали
После недель расследования прокуратура подала дело в окружной суд Катманду. Среди ответчиков – бывший вице-премьер-министр Топ Бахадур Раямаджхи и бывший министр внутренних дел Бал Кришна Кханд. Среди них также Тек Натх Ризал, который выступал за права этнических непальцев в Бутане и был заключен правительством Бутана на годы, а затем выслан в Непал.
Шестнадцать фигурантов задержаны, остальных разыскивает полиция.
Это дело всколыхнуло политический мир страны, поскольку арестованные политики принадлежат как к правящей коалиции, так и к оппозиции.
Остается неизвестным, выезжал ли кто-то за границу по поддельным документам беженца.
Справочно
Более 100 000 этнических непальцев — индуистское меньшинство в Бутане — были вынуждены покинуть страну в 1990-х годах и жили как беженцы в восточном Непале, пока большинство не переехали в западные страны.
Многие из переселенцев уехали в Соединенные Штаты, которые являются местом мечты для многих непальцев. Туда они надеются мигрировать за лучшим образованием и возможностями трудоустройства.