Прокуратура направила до суду справу щодо мера Торецька
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прокуратура Донецької області направила до суду справу стосовно мера Торецька Володимира Слєпцова, який обвинувачується у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України і участі в терористичній організації. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури.
Дії підозрюваного кваліфікували за ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.110 КК України.
Слідством встановлено, що мер пов’язаний з організацією та проведенням на території Торецька незаконного референдуму щодо оголошення державної самостійності терористичної організації “ДНР”.
Так, 15 квітня 2014 року посадовець головував на засіданні сесії міської ради та вносив до порядку денного питання щодо призначення незаконного референдуму у Торецьку. Окрім мера та депутатів, участь у сесії приймали представники терористичної організації “ДНР”, які закликали визнати псевдо-республіку та незаконно зняли і винесли з сесійної зали стяг України.
Нагадаємо, 17 серпня прокурор Донецької області Євген Бондаренко особисто вручив меру міста Торецька (колишнього Дзержинська) повідомлення про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.