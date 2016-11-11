Прокуратура направила в суд дело в отношении мэра Торецка

Действия подозреваемого квалифицировали по ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.110 УК Украины.

Следствием установлено, что мэр связан с организацией и проведением на территории Торецка незаконного референдума об объявлении государственной самостоятельности террористической организации "ДНР".

Так, 15 апреля 2014 года чиновник председательствовал на заседании сессии городского совета и вносил в повестку дня вопрос о назначении незаконного референдума в Торецке. Кроме мэра и депутатов, участие в сессии принимали представители террористической организации "ДНР", которые призвали признать псевдо-республику и незаконно сняли и вынесли из сессионного зала флаг Украины.

Напомним, 17 августа прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко лично вручил мэру Торецка (бывшего Дзержинска) уведомление о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений.