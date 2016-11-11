Прокуратура направила в суд дело в отношении мэра Торецка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Прокуратура Донецкой области направила в суд дело в отношении мэра Торецка Владимира Слепцова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в террористической организации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры.
Действия подозреваемого квалифицировали по ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.110 УК Украины.
Следствием установлено, что мэр связан с организацией и проведением на территории Торецка незаконного референдума об объявлении государственной самостоятельности террористической организации "ДНР".
Так, 15 апреля 2014 года чиновник председательствовал на заседании сессии городского совета и вносил в повестку дня вопрос о назначении незаконного референдума в Торецке. Кроме мэра и депутатов, участие в сессии принимали представители террористической организации "ДНР", которые призвали признать псевдо-республику и незаконно сняли и вынесли из сессионного зала флаг Украины.
Напомним, 17 августа прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко лично вручил мэру Торецка (бывшего Дзержинска) уведомление о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений.