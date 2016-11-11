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15 марта, 19:03 • 111609 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156288 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131410 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124400 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109280 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103763 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100292 просмотра

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Прокуратура направила в суд дело в отношении мэра Торецка

Прокуратура направила в суд дело в отношении мэра Торецка

Киев • УНН

 • 7123 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Прокуратура Донецкой области направила в суд дело в отношении мэра Торецка Владимира Слепцова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в террористической организации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.110 УК Украины.

Следствием установлено, что мэр связан с организацией и проведением на территории Торецка незаконного референдума об объявлении государственной самостоятельности террористической организации "ДНР".

Так, 15 апреля 2014 года чиновник председательствовал на заседании сессии городского совета и вносил в повестку дня вопрос о назначении незаконного референдума в Торецке. Кроме мэра и депутатов, участие в сессии принимали представители террористической организации "ДНР", которые призвали признать псевдо-республику и незаконно сняли и вынесли из сессионного зала флаг Украины.

Напомним, 17 августа прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко лично вручил мэру Торецка (бывшего Дзержинска) уведомление о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений.

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