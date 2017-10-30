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Прокуратура Києва встановила причетність поліцейського до викрадення бізнесмена

Прокуратура Києва встановила причетність поліцейського до викрадення бізнесмена

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Прокуратура повідомила про підозру працівнику поліції Деснянського райуправління поліції Києва, який причетний до викрадення бізнесмена. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.

Як зазначається, у вересні цього року поліцейський, використовуючи свої знайомства та будучи обізнаним про способи проведення оперативних заходів зі встановлення місцеперебування осіб, надав двом чоловікам відомості про місце перебування одного зі столичних підприємців.

"Скориставшись цими даними, 29 вересня 2017 року вказані чоловіки на території м.Рівне здійснили викрадення бізнесмена. Після цього, за співучасті поліцейського, зловмисники вивезли потерпілого на автомобілі до одного з сіл у Києво-Святошинському районі Київської області, де утримували близько доби, вимагаючи віддати їм грошові кошти у сумі 500 тис. гривень", - сказано у повідомленні.

У понеділок 30 вересня у ході спільної спецоперації прокуратури міста Києва та Нацполіції потерпілого було звільнено, а двох викрадачів затримано.

Під час досудового слідства було встановлено причетність до цього злочину поліцейського, якому слідчим прокуратури оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.146 КК України (пособництво у викраденні та незаконному позбавленні волі людини з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

Крім того, 27.10.2017 судом задоволено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

Як повідомляв УНН, у Києві заарештували зловмисників, які вимагали за звільнення заручника 500 тис. грн.

Українські Національні Новини

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