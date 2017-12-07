Прокуратура Донеччини вимагає примусового лікування чоловіка, який до смерті забив матір
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. На Донеччині прокуратура вимагає відправити на примусове лікування до психіатричної лікарні чоловіка, який до смерті забив свою матір. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
“Красноармійська місцева прокуратура Донецької області звернулась до суду із клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно 52-річного чоловіка”, — йдеться у повідомленні.
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Установлено, що у жовтні поточного року між мешканцем Покровська та його 82-річною матір’ю сталася сварка, під час якої чоловік завдав старенькій не менше 44 ударів руками та ногами у різні частини тіла.
Внаслідок побиття жінка отримала численні травми, від яких померла.
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Дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України.
Згідно із результатом судово-психіатричної експертизи, чоловік страждає на шизофренію.
Враховуючи вказане, прокуратура у своєму клопотанні просить суд примусово госпіталізувати чоловіка до психіатричного закладу із суворим наглядом.