Прокуратура Донецкой области требует принудительного лечения мужчины, который до смерти забил мать
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Донецкой области прокуратура требует отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу мужчину, который до смерти забил свою мать. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
"Красноармейская местная прокуратура Донецкой области обратилась в суд с ходатайством о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 52-летнего мужчины", - говорится в сообщении.
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Установлено, что в октябре текущего года между жителем Покровская и его 82-летней матерью произошла ссора, во время которой мужчина нанес старушке не менее 44 ударов руками и ногами в разные части тела.
В результате избиения женщина получила многочисленные травмы, от которых скончалась.
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Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины.
Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина страдает шизофренией.
Учитывая указанное, прокуратура в своем ходатайстве просит суд принудительно госпитализировать мужчину в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.