Прогноз погоди на 1 січня: аномальне тепло і майже без опадів

Синоптики прогнозують до о +14 °C вдень у Львові, Чернівцях, Ужгороді та Луцьку. Вночі там очікується від +5 до +7 °C.

Також до +14 °C буде у Криму.

Дещо прохолодніше – до +13 градусів вдень буде у Івано-Франківську.

В Одесі мінлива хмарність, без опадів, температура вночі - +5…+3 °C, вдень — +9…+11 °C.

У Харкові, за прогнозами, хмарно з проясненнями, без істотних опадів, температура вночі - 0…+2 °C, вдень — +5…+7 °C

У Дніпрі мінлива хмарність, без опадів, температура вночі - +4…+2 °C, вдень — +9…+11 °C.

У Львові мінлива хмарність, без опадів, температура вночі - +7…+5 °C, вдень — +12…+14°C.

У Києві завтра очікується мінлива хмарність, без опадів, температура вночі - +6…+4 °C, вдень — +10…+12 °C.