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14:16 • 25786 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 51847 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

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13 марта, 17:25 • 117404 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прогноз погоды на 1 января: аномальное тепло и практически без осадков.

Киев • УНН

 • 590991 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В первый день 2023 года украинцев ждет чрезвычайно теплая погода для этого времени года. Кое-где столбик термометра поднимется до +14 тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют до +14 °C днем во Львове, Черновцах, Ужгороде и Луцке. Ночью там ожидается от +5 до +7°C.
Также до +14°C будет в Крыму.

Несколько прохладнее – до +13 градусов днем будет в Ивано-Франковске.

В Одессе переменная облачность, без осадков, температура ночью - +5…+3°C, днем —+9…+11°C.

В Харькове, по прогнозам, облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура ночью - 0…+2°C, днем —+5…+7°C

В Днепре переменная облачность, без осадков, температура ночью - +4…+2°C, днем —+9…+11°C.

Во Львове переменная облачность, без осадков, температура ночью - +7…+5°C, днем —+12…+14°C.

В Киеве завтра ожидается переменная облачность, без осадков, температура ночью - +6…+4°C, днем —+10…+12°C.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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