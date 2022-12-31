Прогноз погоды на 1 января: аномальное тепло и практически без осадков.

Синоптики прогнозируют до +14 °C днем во Львове, Черновцах, Ужгороде и Луцке. Ночью там ожидается от +5 до +7°C.

Также до +14°C будет в Крыму.

Несколько прохладнее – до +13 градусов днем будет в Ивано-Франковске.

В Одессе переменная облачность, без осадков, температура ночью - +5…+3°C, днем —+9…+11°C.

В Харькове, по прогнозам, облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура ночью - 0…+2°C, днем —+5…+7°C

В Днепре переменная облачность, без осадков, температура ночью - +4…+2°C, днем —+9…+11°C.

Во Львове переменная облачность, без осадков, температура ночью - +7…+5°C, днем —+12…+14°C.

В Киеве завтра ожидается переменная облачность, без осадков, температура ночью - +6…+4°C, днем —+10…+12°C.