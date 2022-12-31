Прогноз погоды на 1 января: аномальное тепло и практически без осадков.
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В первый день 2023 года украинцев ждет чрезвычайно теплая погода для этого времени года. Кое-где столбик термометра поднимется до +14 тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укргидрометцентр.
Синоптики прогнозируют до +14 °C днем во Львове, Черновцах, Ужгороде и Луцке. Ночью там ожидается от +5 до +7°C.
Также до +14°C будет в Крыму.
Несколько прохладнее – до +13 градусов днем будет в Ивано-Франковске.
В Одессе переменная облачность, без осадков, температура ночью - +5…+3°C, днем —+9…+11°C.
В Харькове, по прогнозам, облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура ночью - 0…+2°C, днем —+5…+7°C
В Днепре переменная облачность, без осадков, температура ночью - +4…+2°C, днем —+9…+11°C.
Во Львове переменная облачность, без осадков, температура ночью - +7…+5°C, днем —+12…+14°C.
В Киеве завтра ожидается переменная облачность, без осадков, температура ночью - +6…+4°C, днем —+10…+12°C.