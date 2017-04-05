Профільний комітет ВР закликав ГПУ розслідувати злочини МОЗ - депутат
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Комітет ВР з питань охорони здоров'я прийняв рішення звернутися до Генеральної прокуратури України з заявою про злочин службових осіб Міністерства охорони здоров'я України. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Комітету Олег Мусій, передає УНН.
"Сьогодні Комітет ВР з питань охорони здоров'я вирішив звернутися до Генеральної прокуратури України із заявою про вчинення кримінального злочину службовими особами МОЗ (зрив закупівель медикаментів; поставка лікарських засобів, термін придатності яких майже минув; перешкоджання парламентарям в ознайомленні з угодами, укладеними з міжнародними організаціями)", - написав О.Мусій.
Крім того, за його словами члени комітету вимагають невідкладного звіту виконуючої обов’язки міністра Уляни Супрун у Верховній Раді.
"Відповідне звернення підтримане одноголосно", - уточнив О.Мусій.
Нагадаємо, НАБУ 30 березня закрило справу щодо зловживань МОЗ при закупівлях ліків.