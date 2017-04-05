Профільний комітет ВР закликав ГПУ розслідувати злочини МОЗ - депутат

"Сьогодні Комітет ВР з питань охорони здоров'я вирішив звернутися до Генеральної прокуратури України із заявою про вчинення кримінального злочину службовими особами МОЗ (зрив закупівель медикаментів; поставка лікарських засобів, термін придатності яких майже минув; перешкоджання парламентарям в ознайомленні з угодами, укладеними з міжнародними організаціями)", - написав О.Мусій.

Крім того, за його словами члени комітету вимагають невідкладного звіту виконуючої обов’язки міністра Уляни Супрун у Верховній Раді.

"Відповідне звернення підтримане одноголосно", - уточнив О.Мусій.

Нагадаємо, НАБУ 30 березня закрило справу щодо зловживань МОЗ при закупівлях ліків.