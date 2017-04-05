Профильный комитет ВР призвал ГПУ расследовать преступления МЗ - депутат

"Сегодня Комитет ВР по вопросам здравоохранения решил обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением о совершении уголовного преступления должностными лицами МЗ (срыв закупок медикаментов; поставка лекарственных средств, срок годности которых почти истек; препятствование парламентариям в ознакомлении с соглашениями, заключенными с международными организациями)", - написал О.Мусий.

Кроме того, по его словам, члены комитета требуют неотложного отчета исполняющей обязанности министра Ульяны Супрун в Верховной Раде.

"Соответствующее обращение поддержано единогласно", - уточнил О.Мусий.

Напомним, НАБУ 30 марта закрыло дело о злоупотреблениях МЗ при закупках лекарств.