Профильный комитет ВР призвал ГПУ расследовать преступления МЗ - депутат

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 63665 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107712 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165365 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121353 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119553 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114110 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105297 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107298 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103757 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156966 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Профильный комитет ВР призвал ГПУ расследовать преступления МЗ - депутат

Профильный комитет ВР призвал ГПУ расследовать преступления МЗ - депутат

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Комитет ВР по вопросам здравоохранения принял решение обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением о преступлении должностных лиц Министерства здравоохранения Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Комитета Олег Мусий, передает УНН.

"Сегодня Комитет ВР по вопросам здравоохранения решил обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением о совершении уголовного преступления должностными лицами МЗ (срыв закупок медикаментов; поставка лекарственных средств, срок годности которых почти истек; препятствование парламентариям в ознакомлении с соглашениями, заключенными с международными организациями)", - написал О.Мусий.

Кроме того, по его словам, члены комитета требуют неотложного отчета исполняющей обязанности министра Ульяны Супрун в Верховной Раде.

"Соответствующее обращение поддержано единогласно", - уточнил О.Мусий.

Напомним, НАБУ 30 марта закрыло дело о злоупотреблениях МЗ при закупках лекарств.

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