Профильный комитет ВР призвал ГПУ расследовать преступления МЗ - депутат
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Комитет ВР по вопросам здравоохранения принял решение обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением о преступлении должностных лиц Министерства здравоохранения Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Комитета Олег Мусий, передает УНН.
"Сегодня Комитет ВР по вопросам здравоохранения решил обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением о совершении уголовного преступления должностными лицами МЗ (срыв закупок медикаментов; поставка лекарственных средств, срок годности которых почти истек; препятствование парламентариям в ознакомлении с соглашениями, заключенными с международными организациями)", - написал О.Мусий.
Кроме того, по его словам, члены комитета требуют неотложного отчета исполняющей обязанности министра Ульяны Супрун в Верховной Раде.
"Соответствующее обращение поддержано единогласно", - уточнил О.Мусий.
Напомним, НАБУ 30 марта закрыло дело о злоупотреблениях МЗ при закупках лекарств.