Продавав фейкові посвідчення ГУР за 5000 доларів США: на Київщині затримали чоловіка

Правоохоронці затримали на Київщині 38-річного чоловіка, який пропонував військовозобов’язаним посвідчення працівника ГУР МО за 5000 доларів США. Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає УНН.

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За даними слідства, затриманий обіцяв військовозобов’язаному допомогти отримати посвідчення працівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Цей документ міг би допомогти уникнути мобілізації, що є порушенням ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

За таку допомогу чоловік просив у військовозобов’язаного 5000 доларів США і обіцяв організувати дистанційну співбесіду у відповідній військовій частині. При цьому сам "військовий з посвідченням" жодного відношення до служби не має.

Фігурант спочатку взяв за послуги 3000 доларів, після чого привіз посвідчення невстановленого зразка, яке назвав "справжнім посвідченням". При отриманні 2000 доларів фігуранта затримали: у нього вилучили посвідчення з печаткою громадської організації, яка створює враження приналежності її власника до військової частини ГУР, саму печатку, а також бланки чисті бланки посвідчень, походження та справжність яких буде встановлено під час експертизи.

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