Продавав фейкові посвідчення ГУР за 5000 доларів США: на Київщині затримали чоловіка

$41.740.01
47.390.01
ukenru
Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб
13:48 • 3094 перегляди

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Ексклюзив
11:06 • 18369 перегляди

Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал в українських виробників - експерт

10:23 • 34740 перегляди

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль

Ексклюзив
09:35 • 38083 перегляди

Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби

29 квітня, 08:02 • 75324 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 07:23 • 80529 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

Ексклюзив
29 квітня, 07:19 • 69747 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес

29 квітня, 06:48 • 62815 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

28 квітня, 18:27 • 33413 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України

Ексклюзив
28 квітня, 14:20 • 59880 перегляди

Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+20°
6.1м/с
22%
751 мм
Популярнi новини

Атака росіян на Дніпропетровщину: загинула 12-річна дівчинка, багато поранених

29 квітня, 04:52 • 40041 перегляди

Трамп припустив, що путін може довести ситуацію до того, що він стане на бік України

29 квітня, 07:25 • 42519 перегляди

На Донеччині ворог під ранок вдарив по 5 містах і селах, за добу 5 загиблих, серед поранених дитина

08:32 • 33245 перегляди

Сумщина: 87 ударів рф за добу, від прямого влучання FPV-дрона загинув чоловік

09:11 • 20420 перегляди

Кияни отримають компенсації за оренду житла, пошкодженого атакою 24 квітня - КМДА

11:26 • 9060 перегляди
Публікації

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 08:02 • 75297 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

29 квітня, 07:23 • 80509 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес
Ексклюзив

29 квітня, 07:19 • 69728 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

29 квітня, 06:48 • 62798 перегляди

Боротьба з корупцією обходиться Україні дорожче, ніж сама корупція? Цифри і кейси зі звіту НАБУ

28 квітня, 16:07 • 58768 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Денис Шмигаль

Володимир Зеленський

Артем Лисогор

Герман Галущенко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Франція

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 33546 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 52926 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 51822 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 158379 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 71128 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Facebook

Bild

The New York Times

Безпілотний літальний апарат

Продавав фейкові посвідчення ГУР за 5000 доларів США: на Київщині затримали чоловіка

Київ • УНН

 • 2548 перегляди

38-річний зловмисник обіцяв військовозобов’язаним уникнути мобілізації за допомогою підробленого посвідчення працівника ГУР МО. Він був затриманий під час отримання грошей.

Продавав фейкові посвідчення ГУР за 5000 доларів США: на Київщині затримали чоловіка

Правоохоронці затримали на Київщині 38-річного чоловіка, який пропонував військовозобов’язаним посвідчення працівника ГУР МО за 5000 доларів США. Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, затриманий обіцяв військовозобов’язаному допомогти отримати посвідчення працівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Цей документ міг би допомогти уникнути мобілізації, що є порушенням ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

За таку допомогу чоловік просив у військовозобов’язаного 5000 доларів США і обіцяв організувати дистанційну співбесіду у відповідній військовій частині. При цьому сам "військовий з посвідченням" жодного відношення до служби не має.

Фігурант спочатку взяв за послуги 3000 доларів, після чого привіз посвідчення невстановленого зразка, яке назвав "справжнім посвідченням". При отриманні 2000 доларів фігуранта затримали: у нього вилучили посвідчення з печаткою громадської організації, яка створює враження приналежності її власника до військової частини ГУР, саму печатку, а також бланки чисті бланки посвідчень, походження та справжність яких буде встановлено під час експертизи.

Готували теракти на замовлення рф: СБУ затримала у Дніпрі подружжя зрадників28.04.25, 10:31 • 3994 перегляди

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Долар США
Міністерство оборони України
Київ
Brent
$63.60
Bitcoin
$94,822.90
S&P 500
$5,505.13
Tesla
$285.48
Газ TTF
$31.50
Золото
$3,317.26
Ethereum
$1,820.05