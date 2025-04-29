Продавал фейковые удостоверения ГУР за 5000 долларов США: в Киевской области задержали мужчину

Правоохранители задержали в Киевской области 38-летнего мужчину, который предлагал военнообязанным удостоверение работника ГУР МО за 5000 долларов США. Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, задержанный обещал военнообязанному помочь получить удостоверение работника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Этот документ мог бы помочь избежать мобилизации, что является нарушением ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

За такую помощь мужчина просил у военнообязанного 5000 долларов США и обещал организовать дистанционное собеседование в соответствующей воинской части. При этом сам "военный с удостоверением" никакого отношения к службе не имеет.

Фигурант сначала взял за услуги 3000 долларов, после чего привез удостоверение неустановленного образца, которое назвал "настоящим удостоверением". При получении 2000 долларов фигуранта задержали: у него изъяли удостоверение с печатью общественной организации, которая создает впечатление принадлежности ее владельца к воинской части ГУР, саму печать, а также бланки чистые бланки удостоверений, происхождение и подлинность которых будет установлено во время экспертизы.

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