Продавали секретну інформацію: СБУ викрила незаконну схему держпосадовців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Служби безпеки України блокували схему несанкціонованого втручання у бази даних правоохоронних і контролюючих органів. Серед організаторів угруповання – посадовці держструктур, які продавали замовникам інформацію з обмеженим доступом. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
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"Оперативники спецслужби задокументували, що учасники міжрегіональної групи систематично "знімали" інформацію з баз даних підрозділів МВС, Державної міграційної служби, податкової та прикордонної служб. Викрадену інформацію з обмеженим доступом зловмисники реалізовували замовникам", - йдеться у повідомленні.
Деталі
СБ України задокументувала причетність до цієї організації співробітників правоохоронних та контролюючих структур.
Було проведено 6 обшуків у робочих кабінетах та помешканнях зловмисників у Київській, Херсонській та Кіровоградській областях.
Під час слідчих дій вилучено:
ноутбуки;
банківські картки;
роздруківки незаконних витягів з баз даних;
інші носії доказів протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 та ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.
Встановлюються всі особи, причетні до організації незаконної схеми.
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