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Продавали секретную информацию: СБУ разоблачила незаконную схему госчиновников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Служба безопасности Украины блокировали схему несанкционированного вмешательства в базы данных правоохранительных и контролирующих органов. Среди организаторов группировки - чиновники госструктур, которые продавали заказчикам информацию с ограниченным доступом. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата

"Оперативники спецслужб задокументировали, что участники межрегиональной группы систематически "снимали" информацию из баз данных подразделений МВД, Государственной миграционной службы, налоговой и пограничной служб. Похищенную информацию с ограниченным доступом злоумышленники реализовывали заказчикам", - говорится в сообщении.

Детали

СБ Украины задокументировала причастность к этой организации сотрудников правоохранительных и контролирующих структур.

Было проведено 6 обысков в рабочих кабинетах и помещениях злоумышленников в Киевской, Херсонской и Кировоградской областях.

Во время следственных действий изъято:

ноутбуки;

банковские карточки;

распечатки незаконных выдержек из баз данных;

носители с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 и ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.

Устанавливаются все лица, причастные к организации незаконной схемы.

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