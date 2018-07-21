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Проблема забезпечення Харкова хлором вирішена - голова ОДА

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Найближчим часом комунальне підприємство "Харківводоканал" отримає хлор від ВАТ "Дніпроазот", яке відновило свою роботу. Про це повідомила глава Харківської ОДА Юлія Світлична, передає УНН з посиланням на прес-службу ОДА.

"Це вирішить питання забезпечення міста Харкова хлором, яке гостро стояло в останні дні. Повністю зняти проблему і забезпечити потребу в хлорі "Харківводоканалу" планується протягом декількох днів. На території Харківської області проблема дефіциту хлору виникла лише в Харкові. В інших містах і районах області комунальними підприємствами були сформовані достатні запаси для безперебійної роботи і забезпечення потреби жителів у воді", - повідомила вона.

Світлична додала, що останнім часом технологічний запас хлору КП "Харківводоканал" частково поповнюється завдяки поставкам з Румунії, що дозволило уникнути виникнення критичної ситуації.

"Ситуація жорстко контролювалася керівництвом підприємства і перебувала на постійному контролі облдержадміністрації", - підкреслила керівник області.

Відзначимо 20 липня виробництво рідкого хлору було відновлено, паралельно йдуть поставки хлору з Румунії.

Нагадаємо, Харків входить в список українських міст, де склалася найгірша ситуація з наявністю хлору для очищення води.

Як повідомляв УНН, запасу рідкого хлору для знезараження води в Києві залишилося тільки на 1 місяць.

Нагадаємо, централізоване питне водопостачання в Україні опинилося під загрозою.

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