Проблема забезпечення Харкова хлором вирішена - голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Найближчим часом комунальне підприємство "Харківводоканал" отримає хлор від ВАТ "Дніпроазот", яке відновило свою роботу. Про це повідомила глава Харківської ОДА Юлія Світлична, передає УНН з посиланням на прес-службу ОДА.
"Це вирішить питання забезпечення міста Харкова хлором, яке гостро стояло в останні дні. Повністю зняти проблему і забезпечити потребу в хлорі "Харківводоканалу" планується протягом декількох днів. На території Харківської області проблема дефіциту хлору виникла лише в Харкові. В інших містах і районах області комунальними підприємствами були сформовані достатні запаси для безперебійної роботи і забезпечення потреби жителів у воді", - повідомила вона.
Світлична додала, що останнім часом технологічний запас хлору КП "Харківводоканал" частково поповнюється завдяки поставкам з Румунії, що дозволило уникнути виникнення критичної ситуації.
"Ситуація жорстко контролювалася керівництвом підприємства і перебувала на постійному контролі облдержадміністрації", - підкреслила керівник області.
Відзначимо 20 липня виробництво рідкого хлору було відновлено, паралельно йдуть поставки хлору з Румунії.
Нагадаємо, Харків входить в список українських міст, де склалася найгірша ситуація з наявністю хлору для очищення води.
Як повідомляв УНН, запасу рідкого хлору для знезараження води в Києві залишилося тільки на 1 місяць.
Нагадаємо, централізоване питне водопостачання в Україні опинилося під загрозою.