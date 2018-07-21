Проблема обеспечения Харькова хлором решена - глава ОГА

“Это решит вопрос обеспечения города Харькова хлором, который остро стоял в последние дни. Полностью снять проблему и обеспечить потребность в хлоре „Харьковводоканала“ планируется в течение нескольких дней. На территории Харьковской области проблема дефицита хлора возникла исключительно в Харькове. В других городах и районах области коммунальными предприятиями были сформированы достаточные запасы для бесперебойной работы и обеспечения потребности жителей в воде”, — сообщила она.

Светличная добавила, что в последнее время технологический запас хлора КП “Харьковводоканал” частично пополняется благодаря поставкам из Румынии, что позволило избежать возникновения критической ситуации.

“Ситуация жестко контролировалась руководством предприятия и находилась на постоянном контроле облгосадминистрации”, — подчеркнула руководитель области.

Отметим, 20 июля производство жидкого хлора было восстановлено, параллельно идут поставки хлора из Румынии.

Напомним, Харьков входит в список украинских городов, где сложилась худшая ситуация с наличием хлора для очистки воды

Как сообщал УНН, запаса жидкого хлора для обеззараживания воды в Киеве осталось только на 1 месяц.

Напомним, централизованное питьевое водоснабжение в Украине оказалось под угрозой.