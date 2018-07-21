Проблема обеспечения Харькова хлором решена - глава ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В ближайшее время коммунальное предприятие “Харьковводоканал” получит хлор от ОАО “Днепразот”, которое возобновило свою работу. Об этом сообщила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная, передает УНН со ссылкой на пресс службу ОГА.
“Это решит вопрос обеспечения города Харькова хлором, который остро стоял в последние дни. Полностью снять проблему и обеспечить потребность в хлоре „Харьковводоканала“ планируется в течение нескольких дней. На территории Харьковской области проблема дефицита хлора возникла исключительно в Харькове. В других городах и районах области коммунальными предприятиями были сформированы достаточные запасы для бесперебойной работы и обеспечения потребности жителей в воде”, — сообщила она.
Светличная добавила, что в последнее время технологический запас хлора КП “Харьковводоканал” частично пополняется благодаря поставкам из Румынии, что позволило избежать возникновения критической ситуации.
“Ситуация жестко контролировалась руководством предприятия и находилась на постоянном контроле облгосадминистрации”, — подчеркнула руководитель области.
Отметим, 20 июля производство жидкого хлора было восстановлено, параллельно идут поставки хлора из Румынии.
Напомним, Харьков входит в список украинских городов, где сложилась худшая ситуация с наличием хлора для очистки воды
Как сообщал УНН, запаса жидкого хлора для обеззараживания воды в Киеве осталось только на 1 месяц.
Напомним, централизованное питьевое водоснабжение в Украине оказалось под угрозой.