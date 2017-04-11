Призначення голови МОЗ на засіданні фракції "БПП" не обговорювали - О.Богомолець

"На жаль питання про призначення міністра охорони здоров'я не обговорювалося з Прем'єр-міністром на вчорашній нараді. Взагалі на Прем'єр-міністра ми писали неодноразово листи і звернення від і комітету з питань охорони здоров'я щодо необхідності призначення легітимного міністра. Такого випадку, щоб не було реального легітимного міністра, який би взяв на себе реальну відповідальність - і кримінальну і моральну за те, що відбувається, це неподобство", - сказала О.Богомолець.

Вона уточнила, що питанню охорони здоров'я на вчорашній зустрічі було присвячено мало часу, "але після цього ми мали зустріч з в.о міністра і там обговорювали проблемні питання, але на цій нараді вже Прем'єр, Президент і більшість депутатів не були присутні".

Також О.Богомолець повідомила, що поки питання звіту Уляни Супрун про діяльність очолюваного нею міністерства з парламентської трибуни не вирішено, хоча профільний парламентський комітет написав відповідне звернення до прем'єр-міністра.

"Ми тільки-но написали звернення до прем'єр-міністра і і відповідно чекаємо його відповіді", - зазначила О.Богомолець.