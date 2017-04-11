Назначение главы Минздрава на заседании фракции "БПП" не обсуждалось - О.Богомолец
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. На вчерашнем заседании фракции "Блок Петра Порошенко" под председательством Президента и в присутствии Премьер-министра так и не был обсужден вопрос назначения министра здравоохранения, а не исполняющего обязанности министра. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН сообщила председатель комитета по вопросам охраны здоровья, народный депутат Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Богомолец.
"К сожалению вопрос о назначении министра здравоохранения не обсуждался с премьер-министром на вчерашнем совещании. Вообще на Премьер-министра мы писали неоднократно письма и обращения от комитета по вопросам здравоохранения о необходимости назначения легитимного министра. Такого случая, чтобы не было реального легитимного министра, который бы взял на себя реальную ответственность - и уголовную и моральную за то, что происходит, это безобразие", - сказала О.Богомолец.
Она уточнила, что вопросу охраны здоровья на вчерашней встрече было посвящено мало времени, "но после этого мы встретились с и.о. министра и там обсуждали проблемные вопросы, но на этом совещании уже Премьер, Президент и большинство депутатов не присутствовали".
Также О.Богомолец сообщила, что пока вопрос отчета Ульяны Супрун о деятельности возглавляемого ею министерства с парламентской трибуны не решен, хотя профильный парламентский комитет написал соответствующее обращение к Премьер-министру.
"Мы только написали обращение к Премьер-министру и и соответственно ждем его ответа", - отметила О.Богомолец.