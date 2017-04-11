Назначение главы Минздрава на заседании фракции "БПП" не обсуждалось - О.Богомолец

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 63467 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107663 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165306 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121311 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119527 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114098 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105291 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107298 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103757 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156926 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Назначение главы Минздрава на заседании фракции "БПП" не обсуждалось - О.Богомолец

Назначение главы Минздрава на заседании фракции "БПП" не обсуждалось - О.Богомолец

Киев  •  УНН

 • 19066 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. На вчерашнем заседании фракции "Блок Петра Порошенко" под председательством Президента и в присутствии Премьер-министра так и не был обсужден вопрос назначения министра здравоохранения, а не исполняющего обязанности министра. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН сообщила председатель комитета по вопросам охраны здоровья, народный депутат Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Богомолец.

"К сожалению вопрос о назначении министра здравоохранения не обсуждался с премьер-министром на вчерашнем совещании. Вообще на Премьер-министра мы писали неоднократно письма и обращения от комитета по вопросам здравоохранения о необходимости назначения легитимного министра. Такого случая, чтобы не было реального легитимного министра, который бы взял на себя реальную ответственность - и уголовную и моральную за то, что происходит, это безобразие", - сказала О.Богомолец.

Она уточнила, что вопросу охраны здоровья на вчерашней встрече было посвящено мало времени, "но после этого мы встретились с и.о. министра и там обсуждали проблемные вопросы, но на этом совещании уже Премьер, Президент и большинство депутатов не присутствовали".

Также О.Богомолец сообщила, что пока вопрос отчета Ульяны Супрун о деятельности возглавляемого ею министерства с парламентской трибуны не решен, хотя профильный парламентский комитет написал соответствующее обращение к Премьер-министру.

"Мы только написали обращение к Премьер-министру и и соответственно ждем его ответа", - отметила О.Богомолец.

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