Призначена нова дата торгів з продажу одеського стадіону "Чорноморець"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб визначив нову дату торгів з продажу нежитлових будівель центрального стадіону "Чорноморець", що розташований в Одесі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ФГВФО.
Так, голландський аукціон з продажу нежитлових будівель центрального стадіону "Чорноморець" в Одесі відбудеться 3 жовтня. Усі активи перебувають на балансі АТ "Імексбанк". Початкова ціна реалізації – 733 250,38 тис. грн.
Кінцевий термін прийому заявок на участь у торгах - 03.10.2019 до 16:00.
Раніше УНН повідомляв, що на 26 вересня 2019 року було призначено голландський аукціон центрального стадіону "Чорноморець".
Також нагадаємо, що у травні минулого року нежитлові приміщення стадіону "Чорноморець" в Одесі виставили на продаж на Prozorro.