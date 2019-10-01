Назначена новая дата торгов по продаже одесского стадиона "Черноморец"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц определил новую дату торгов по продаже нежилых зданий центрального стадиона "Черноморец", который расположен в Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.
Так, голландский аукцион по продаже нежилых зданий центрального стадиона "Черноморец" в Одессе состоится 3 октября. Все активы находятся на балансе АО "Имэксбанк". Начальная цена реализации - 733 250,38 тыс. грн.
Конечный срок приема заявок на участие в торгах - 03.10.2019 до 16:00.
Ранее УНН сообщал, что на 26 сентября 2019 года был назначен голландский аукцион центрального стадиона "Черноморец".
Также напомним, что в мае прошлого года нежилые помещения стадиона "Черноморец" в Одессе выставили на продажу на Prozorro.