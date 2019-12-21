МЗС повідомило про підсумки першого офіційного візита Пристайка до Берліна

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 19-20 грудня здійснив свій перший офіційний візит до Берліна на запрошення німецького колеги – міністра Гайко Мааса. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС.

Протягом 2019 року Пристайко вже двічі відвідував ФРН у якості зовнішньополітичного радника Президента України.

У ході переговорів глав зовнішньополітичних відомств відбулося обговорення питань двостороннього характеру та енергобезпеки, а також шляхів реалізації рішень Паризького саміту Н4 з метою досягнення прогресу у Мінському процесі.

За домовленістю двох міністрів на початку року Україну відвідає делегація державних секретарів німецьких міністерств для продовження інтенсивного міжгалузевого діалогу з українськими візаві. Це буде вже четвертий такий візит за останні декілька років.

Під час перебування у німецькій столиці міністра прийняв президент Бундестагу Вольфганг Шойблє, який високо оцінив досягнення України на шляху масштабних внутрішньодержавних перетворень попри війну на Донбасі.

Важливими з точки зору забезпечення подальшої підтримки ФРН для нашої держави стали зустрічі з головою комітету Бундестагу у закордонних справах Норбертом Рьотгеном та зовнішньополітичним речником фракції Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз у Бундестазі Юргеном Гардтом.

Пристайко наголосив на нашій відданості політично-дипломатичному шляху завершення війни на Донбасі та важливості збереження санкційного тиску на РФ. Було домовлено про кроки з метою активізації міжпарламентського співробітництва двох держав.

Міністр зустрівся також із членами групи у зв’язках з Україною в Бундестазі на чолі з її головою Омідом Нуріпуром (фракція Зелених). Він поінформував, серед іншого, про кроки вітчизняного уряду, спрямовані на забезпечення подальшого економічного зростання та покращення інвестиційного клімату в нашій державі, а також звернувся з проханням про підтримку руху Києва до членства в ЄС та НАТО.

Основною темою розмови з міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Ґердом Мюллером стала підтримка урядом ФРН подальшого курсу нашої держави на продовження глибинних реформ і проекти фінансово-технічного співробітництва.

Пристайко подякував німецькій стороні як провідному донору України за масштабне сприяння. У ході зустрічі було також відзначено необхідність фокусування допомоги ФРН на кількох пріоритетних сферах, зокрема з метою покращення економічної ситуації та інфраструктури на Сході України. Ґерд Мюллер прийняв запрошення Вадима Пристайка відвідати нашу державу в наступному році.

На зустрічі із зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Яном Гекером у центрі уваги перебувало питання забезпечення реального прогресу на Мінському треку. Німецький співрозмовник особливо відзначив позитивну налаштованість Києва у цьому контексті. Він наголосив, що Україна, як і раніше, має повну підтримку з боку канцлера Ангели Меркель.

Нагадаємо, Пристайко обговорив із Маасом кроки з імплементації рішень "нормандського саміту".

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