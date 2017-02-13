Смерть комбата. Огляд подій за 6-12 лютого

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 40779 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 102279 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 108474 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 95234 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 116112 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 78759 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 88281 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97179 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88670 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 204521 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.5м/с
30%
Популярнi новини

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 19413 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня, 03:13 • 13979 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 21484 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 21279 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 21864 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 108484 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 204525 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 356629 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 292022 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 400991 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 22325 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 20069 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 95241 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 26283 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 31119 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Смерть комбата. Огляд подій за 6-12 лютого

Київ • УНН

 • 17772 перегляди

Головною новиною тижня стала смерть командира батальйону "Сомалі" Михайла Толстих. Ця звістка затьмарила і незлічені новини про непогоду в Україні, й новину про надання Грузії безвізового режиму з Євросоюзом, і чергову бійку у Верховній Раді.

Смерть комбата. Огляд подій за 6-12 лютого

Михайло Толстих, більше відомий як Гіві, – громадянин України, народився в 1980 році в Іловайську Донецької області. У 2014-му приєднався до проросійських бойовиків, очоливши угруповання "Сомалі". Брав участь в боях за Іловайськ та Донецький аеропорт. Відомий своєю надзвичайною жорсткістю: у мережі неодноразово з’являлися відео, на яких було видно, як Гіві знущається над полоненими українськими солдатами. В Україні Михайла Толстих заочно засудили, влітку минулого року Міністерство внутрішніх справ оголосило його в розшук.

Ще наприкінці січня сепаратистські ЗМІ повідомляли про поранення і контузію Гіві. Напочатку лютого з’явилася інформація про те, що в ході боїв у Авдіївці Гіві отримав поранення, а вся його охорона була ліквідована. Цього тижня Михайло Толстих отримав рани "несумісні з життям".

Так, у зранку 8 лютого, ЗМІ облетіла звістка, що Гіві загинув у власному кабінеті в Донецьку внаслідок атаки зі "Джмеля". Для тих, хто не в курсі: "Джміль" – це реактивний вогнемет одноразового застосування, що представляє собою снаряд-ракету, нашпиговану вогняно сумішшю. Подібна штука знищує все живе в радіусі 80 квадратних метрів. Після того, як подібний "джміль" потрапив до кабінету Толстих, залишитися в живих йому не вдалося.

Як заявили в так званому "міноборони ДНР", командир батальйону "Сомалі" загинув у результаті так званого теракту, "до якого причетні українські спецслужби". Цю інформацію трохи згодом повторив і самопроголошений голова так званої ДНР Олександр Захарченко. Він оголосив триденний траур у "республіці" через загибель командира "Сомалі", а після цього назвав смерть Гіві "підлим убивством", яке вчинила "терористична організація під назвою Україна".

Тим часом у мережі почали розповсюджуватися інші версії смерті Гіві. Так, координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат України Дмитро Тимчук заявив, що після смерті Мотороли загибель ватажка батальйону "Сомалі" була неминуча, оскільки він занадто явно порушував монополію Захарченка. Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко назвала смерть Гіві "зачисткою свідків та подільників".

Політичний експерт Вадим Карасьов тим часом стверджував, що до загибелі Гіві причетна Російська Федерація. Мовляв, Кремль хоче замінити так зване військове керівництво "ДНР/ЛНР" політичними фігурами, здатними до перемовин для врегулювання конфлікту на Донбасі. Його підтримав і народний депутат Андрій Тетерук, який заявив, що Москва ліквідує свідків своїх злочинів на території України, а наступними після Гіві можуть бути Захарченко та Ігор Плотницький.

Їм на це відповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, який вкотре заявив, що Москва не має жодного відношення до ескалації конфлікту на Донбасі. "Ми абсолютно і досить однозначно виключаємо, заперечуємо звинувачення на адресу російської сторони про можливу причетність до цього, про це не може бути й мови. А що стосується тих, хто стоїть за спробами дестабілізації, то вони повинні бути виявлені під час слідчих дій", – заявив Пєсков.

У четвер, 9 лютого, відповідальність за вбивство Гіві взяли на себе його спільники. До редакції російського видання "Новая газета" звернувся громадянин Росії, доброволець з Москви Ігор Мильцєв, який представився бійцем підрозділу "Сомалі". Мильцєв заявив, що замах на Толстих організували він і ще троє бойовиків. Убивство Гіві він називав помстою товаришів по службі, яких ватажок "Сомалі" покинув під час бою в Авдіївській "Промзоні".

"Йому помстився би будь-хто", — наголосив І.Мильцєв.

Втім, це зізнання не завадило російським ЗМІ знайти власного "крайнього" у смерті Гіві. В ефірі телеканалі "Росія 24" показали сюжет, в якому журналіст заявив, що виконавцем убивства був "якийсь Ярош" (щоправда, візитівок на місті вбивства не знайшли), а от замовили Михайла Толстих "два представника українського істеблішменту" — Зорян і Шкіряк.

Ця новина буквально підірвала соціальні мережі – користувачі вибухнули сотнею повідомлень та коментарів. Хтось писав, що "Гі вбив Зорян, а Ві – Шкіряк"; хтось жартував, що судячи з почерку, вбивство, швидше за все, організував саме Шкіряк, а не Зорян; хтось стверджував, що Зорян і Шкірян – це українські Бонні та Клайд; а сам Зорян Шкіряк тим часом зібрав колекцію фотожаб на самого себе.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НППодії
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,686.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,618.59